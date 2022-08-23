Мадрид, 23 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Глава испанской партии «Граждане» (Ciudadanos) Инес Арримадас заявила, что действия правительства «снова характеризуются отсутствием диалога и согласия» в отношении чрезвычайных мер по энергосбережению. Об этом пишет агентство EFE.

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По её словам, отсутствие диалога происходит не только с остальными парламентскими силами, но и, по ее словам, «с семьями и компаниями, которые будут затронуты».

Правительственный акт по энергосбережению действует в Испании уже несколько недель.