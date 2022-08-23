Москва, 23 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Цена кофе сорта арабика может вырасти на 1,2–1,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

eliasfalla Кофе

«Неблагоприятные погодные условия привели к резкому падению урожая кофе в одной из ключевых стран-производителей — Бразилии. Это действительно может привести и приводит к колебаниям цен на кофе на мировом рынке в целом и в секторе кофе сорта арабика в частности, а именно этот сорт в большинстве своём и культивируется в Латинской Америке в целом и в частности в Бразилии, — сказал Хачатурян. — При реализации негативных прогнозов можно предположить, что в среднем цена за фунт кофе сорта арабика в мире может вырасти на 1,2–1,5%. Компенсировать потери мирового рынка могли бы другие традиционные кофейные регионы, например Африка».

Но, как уточнил экономист, здесь немаловажным становится еще один фактор, толкающий цены на кофе вверх — это нарушение логистических цепочек, в условиях чего поставки кофе на мировой рынок становятся весьма затруднительными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом мировых цен на кофе высказался ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.