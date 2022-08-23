Белград, 23 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Сербский политик, депутат парламента и генерал в отставке Божидар Делич скончался на 67 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили сербские СМИ 23 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Божидар Делич родился в деревне Петровац, неподалёку от Джаковицы (Косово и Метохия) в 1956 году. Высшее образование получил в Белграде, в Военной академии югославских сухопутных войск. Также закончил Национальную школу обороны.

Делич участвовал в осаде Дубровника (Хорватия) с 1991 по 1992 год. Затем он добровольно отправился воевать в Невесине (Босния и Герцеговина) и был назначен начальником штаба бригады Билеча Армии Республики Сербской. В 1995 году он был переведен на должность командира 549-й моторизованной бригады югославской армии. Делич командовал этой бригадой во время конфликта в Косово и бомбардировок Югославии со стороны НАТО в 1999 году. В составе его бригады сражалась группа российских добровольцев.

Политическая карьера Божидара Делича началась в Сербской радикальной партии Воислава Шешеля (2006−2008). В 2008 году Делич перешел в Сербскую прогрессивную партию, а в 2011 году вернулся к радикалам. После парламентских выборов 2020 года, когда Сербская радикальная партия не смогла набрать достаточное количество голосов, чтобы войти в парламент, Делича вместе с вице-председателем партии Неманей Шаровичем вступил в конфликт с Воиславом Шешелем. Оба политика были исключены из Сербской радикальной партии. Вскоре после этого они основали политическую организацию «Любовь, вера, надежда», президентом которой был избран Шарович, а вице-президентом Делич. В январе 2022 года Делич покинул движение и основал свою собственную политическую группу «Пути назад нет — Сербия позади».

В феврале 2022 года Национально-демократическая альтернативная оппозиционная коалиция выдвинула Делича в качестве носителя бюллетеней для голосования на парламентских выборах в апреле 2022 года.

Делич был выбран вице-президентом парламента Сербии после выборов 2008 года, а также после выборов 2022 года.