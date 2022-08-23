Москва, , 15:11 — REGNUM Лучший способ обезопасить себя от потери данных, которые нам дороги — это доверять соцсетям только ничего не стоящие данные, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Зло из социальной сети pixabay.com

«Конечно, хранить архивы на постороннем складе удобно, если недорого — и собственные квадратные метры освобождаются. Многие организации всегда так и делали — вывозили архивы за город, на склад. Но это удобно только до тех пор, пока хозяин склада нас туда пускает.

Не важно, идёт ли речь о традиционных, бумажных документах и фотографиях, или о виртуальных. В ситуации с соцсетями хозяева склада, в общем-то, не просто пускали, а всячески затаскивали.

Мало кто особо брал в голову пользовательское соглашение, да поначалу оно ни на что не влияло. Ведь сперва мы пользуемся соцсетью чуть-чуть, и лишь спустя пару лет она становится вторым домом, а то и первым. А для некоторых — бизнесом.

Опять-таки, не секрет, что именно страх доверить свои данные посторонним был основным барьером для распространения облачных технологий. Компании боялись доверить данные облачному провайдеру, риски перевешивали и экономию и удобства.

Компании медлительнее, чем частные пользователи, они диагностируют проблемы, составляют списки рисков, проводят совещания, прежде, чем принять решения. А пользователи действуют быстро и о рисках не думают почти совсем.

Хотя страхи потери доступа были всегда, и некоторые граждане из-за них удаляли всё, что выложили в соцсети. А другие скачивали оттуда обратно весь контент, которые загрузили туда за годы использования — потому что копии у них не было.

Лучший способ обезопасить себя от потери данных, которые нам дороги — это доверять соцсетям только ничего не стоящие данные. Бесполезные сведения потерять не жалко. Кстати, обезопасить себя от того, что сеть будет обрабатывать наши персональные данные по своему усмотрению, нельзя никак.

Обещания операторов сетей ничего не стоят. В прошлом был занимательный случай, когда хакеры взломали соцсеть, позволявших заводить знакомства вне брака. Оказалось, что почти все изменницы-дамы — просто боты и сотрудники самой сети.

Сеть анализировала пользовательские данные и создавала вымышленные персонажи, чтобы удерживать пользователей (мужчин). Компания спешила на IPO — ещё чуть-чуть, и она привлекла бы сотни миллионов долларов, если бы не хакеры.

Возможен, конечно, и ещё один скверный вариант, когда нашим аккаунтом начнёт пользоваться кто-то другой. Он будет распространять от нашего имени совсем не то, что мы написали бы самостоятельно. И, в общем, если его действия устраивают владельцев сети, то они могут просто не реагировать.

Если истинный владелец аккаунта по тем или иным причинам его потерял (наложили санкции с одной стороны или закрыли доступ с другой), то кого волнуют его проблемы? С точки зрения соцсети — он вообще больше не пользователь, пусть идёт жаловаться своему государству.

С начала 1990-х гг. сменилось много поколений новых коммуникационных инструментов: электронная почта, Usenet, FIDO, IRC, веб-форумы, Java-чаты, ICQ, блоги, социальные сети и мессенджеры, которые являются реинкарнацией ICQ на новой платформе, то есть в мобильниках.

В среднем, каждая технология держится лет пять, и, кстати, соцсетям давно пророчили закат. Так или иначе, доступ к свои данным во всех отмерших технологиям мы тоже уже потеряли. Вопрос лишь в том, чтобы эта потеря не нанесла нам большого ущерба прямо сейчас.

А для этого не следует забывать, что через три года того, чем мы пользуемся сегодня, уже не будет. И не спешить доверять этому сегодняшнему хранилищу всё, что имеем», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пользователи могут потерять доступ к своим данным в зарубежных социальных сетях и приложениях из-за введенных против России санкций.

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