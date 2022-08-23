Кежемский район, Красноярский край, 23 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Сотрудник полиции подозревается в получении взятки в Кежемском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Против сотрудника ДПС ГДПС ОГИБДД ОМВД России по Кежемскому району на основании представленных краевым УФСБ материалов возбуждено два уголовных дела. Он обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, 16 мая 2021 года полицейский получил взятку в сумме 10 тысяч рублей от директора коммерческой компании за обеспечение беспрепятственного проезда по Кежемскому району КамАЗа. Грузовой автомобиль перевозил бульдозер с превышением установленных габаритов без специального разрешения.

В период с 1 марта 2021 года по 25 июля 2022 года полицейский получил взятку в виде 3 тысяч литров дизельного топлива общей стоимостью 180 тысяч рублей от представителя компании в сфере лесозаготовки. Взамен страж порядка должен был обеспечить беспрепятственный проезд по Кежемскому району транспортных средств, перевозивших грузы и лес с превышением установленных габаритов, без специального разрешения и с нарушением правил дорожного движения.

Уголовные дела соединены в одно производство. Полицейскому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, по данным регионального ГУ МВД, в Красноярском крае за семь месяцев 2022 года выявлено 1025 преступлений экономической направленности, в том числе 614 тяжких и особо тяжких и 338 — в крупном и особо крупном размере. В результате принятых мер по противодействию коррупции пресечено 213 преступлений данной направленности, подчеркнули в ведомстве.

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