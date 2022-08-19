Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Екатеринбурге студент университета путей сообщения отдан под суд за дачу взятки преподавателю. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Курганской области уже завершено. По данным следователей, в марте 2021 года он передал доценту через посредника 30 тыс. рублей за подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы и за допуск студента к защите.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. А в отношении взяткополучателя продолжается расследование.

Добавим, в январе–июне в Свердловской области было зафиксировано 42 случая дачи взятки. По сравнению с тем же периодом 2021 года снижение произошло на 27,6%.