Москва, 23 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Газпром предоставил Молдавии отсрочку по оплате аванса за поставки газа в августе, но это было сделано в виде исключения и с расчетом, что в дальнейшем всё будет исполняться вовремя. Об этом 23 августа сообщил на телеканале «Россия 24» официальный представитель российской энергетической компании Сергей Куприянов.

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«Исходим из того, что в дальнейшем молдавская сторона безусловно будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объёме и в срок», — сказал Куприянов.

Он рассказал, что уже прошёл срок окончательного расчёта за газ, поставленный в Молдавию в июле, а также было необходимо внести аванс за август. Компания «Молдовагаз» заплатила только остатки за июль, а по остальной сумме запросила отсрочку до 1 сентября. В Газпроме согласились подождать.

Стоит отметить, что данное решение Газпрома раскритиковал первый зампредседателя комитета Госдумы России по энергетике Валерий Селезнев, представляющий ЛДПР. Он назвал государство «недружественным» и отметил, что молдавская сторона и так сильно задолжала за газ.