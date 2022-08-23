Краснодар, 23 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае досрочно сложил полномочия глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов. Вместе с тем объявлено о начале конкурса кандидатов на этот пост. Об этом пишет местная газета «РВС».

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Информация об отставке главы Динского сельского поселения была представлена на 45-й сессии Совета Динского поселения. В этот же день объявлено о конкурсе по отбору кандидатур на должность руководителя сельской администрации.

Исполнять обязанности главы Динского сельского поселения доверено Владимиру Иванченко.