Москва, 23 августа 2022, 13:36 — REGNUM Для уничтожения главного рубежа обороны бандеровских нацистов на территории бывшей УССР дополнительно к уже воюющему российскому контингенту потребуется еще как минимум 300 000 добровольцев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Кургинян оценил реальный героизм русских солдат нашей внутренне очень неблагополучной, участвующих в освобождении территории бывшей УССР от бандеровско-нацистских оккупантов, выше его ожиданий. Он также поприветствовал деятельность регионов России по сбору добровольцев для участия в специальной военной операции по освобождению, отметив, что эта деятельность принесет свои плоды, и несколько десятков тысяч добровольцев помогут нашему ограниченному контингенту добиться решения поставленных задач. Но у всего этого есть другая сторона медали.
Если же ориентироваться только на фактическое наличие добровольцев, то есть на то, что объявлено таковым, то за вычетом Чечни, о которой глава региона Рамзан Кадыров уже отчитался, остается 3500 добровольцев, а с Чечней — 22 500 добровольцев. Учитывая, что это данные по 25 регионам страны, а всего их на данный момент — 85, то уже имеющиеся цифры можно умножить на 3,4 (отношение 85 к 25). Это дает в оптимистическом варианте порядка 83 000 добровольцев, а в фактическом – 30 900 человек, если умножить фактическую численность 3 500 на поправочный коэффициент 3,4 и прибавить 19 000 добровольцев из Чечни, продолжил подсчеты эксперт.
Свою оценку он мотивирует тем, что наша армия примерно через 30 дней окончательно разберётся с нацистами, обороняющими рубеж, маркируемый Артемовском, Соледаром и Северском. В конце сентября российская армия начнет разбираться с нацистами, окопавшимися на главном оборонительном рубеже, маркируемом Краматорском, Славянском, Дружковкой, Константиновкой и Авдеевкой. На этом рубеже в глухой обороне окажется стотысячный нацистский контингент или в 6-7 раз превышающий по численности мариупольский.