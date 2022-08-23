Москва, 23 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Для уничтожения главного рубежа обороны бандеровских нацистов на территории бывшей УССР дополнительно к уже воюющему российскому контингенту потребуется еще как минимум 300 000 добровольцев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян оценил реальный героизм русских солдат нашей внутренне очень неблагополучной, участвующих в освобождении территории бывшей УССР от бандеровско-нацистских оккупантов, выше его ожиданий. Он также поприветствовал деятельность регионов России по сбору добровольцев для участия в специальной военной операции по освобождению, отметив, что эта деятельность принесет свои плоды, и несколько десятков тысяч добровольцев помогут нашему ограниченному контингенту добиться решения поставленных задач. Но у всего этого есть другая сторона медали.

«Признавая все это, я хочу спросить… а сколько всего добровольцев было собрано на сегодняшний момент? В разных отечественных СМИ упоминается фактическое и ожидаемое количество добровольцев, собранных в том или ином регионе… Мне захотелось свести воедино эту разрозненную отечественную официальную или полуофициальную информацию. К сожалению, в открытом доступе нет информации из всех регионов, но она есть из 25 регионов, включая Чечню. Общее количество добровольцев в самом оптимистическом сценарии… составляет 24 500 человек, из которых 19 000 — это батальоны Кадырова… 1200 — казаки с Кубани, 800 бойцов из Татарстана и так далее», — отметил Кургинян.

Если же ориентироваться только на фактическое наличие добровольцев, то есть на то, что объявлено таковым, то за вычетом Чечни, о которой глава региона Рамзан Кадыров уже отчитался, остается 3500 добровольцев, а с Чечней — 22 500 добровольцев. Учитывая, что это данные по 25 регионам страны, а всего их на данный момент — 85, то уже имеющиеся цифры можно умножить на 3,4 (отношение 85 к 25). Это дает в оптимистическом варианте порядка 83 000 добровольцев, а в фактическом — 30 900 человек, если умножить фактическую численность 3 500 на поправочный коэффициент 3,4 и прибавить 19 000 добровольцев из Чечни, продолжил подсчеты эксперт.

«Предположим… даже если выполнить самый оптимистический прогноз и добровольцев будет 100 000 (то есть их будет меньше на самом деле, но мы предположим наилучшее, почти невозможное), как надо относиться к этой цифре? С одной стороны, надо отдать должное к тем, кто сумел осуществить столь важное и значительное начинание, и сказать, что даже 30 000 — это крупная помощь нашим бойцам, а уже 80 000 — тем более. А с другой стороны, лично я должен категорически подчеркнуть абсолютную субъективность моей позиции и ее сугубо частный характер и настаивать на том, что для перелома ситуации на [территории б. УССР] нужно… как минимум 300 000 добровольцев», — подчеркнул Кургинян.

Свою оценку он мотивирует тем, что наша армия примерно через 30 дней окончательно разберётся с нацистами, обороняющими рубеж, маркируемый Артемовском, Соледаром и Северском. В конце сентября российская армия начнет разбираться с нацистами, окопавшимися на главном оборонительном рубеже, маркируемом Краматорском, Славянском, Дружковкой, Константиновкой и Авдеевкой. На этом рубеже в глухой обороне окажется стотысячный нацистский контингент или в 6-7 раз превышающий по численности мариупольский.