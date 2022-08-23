Лос-Анджелес, США, 23 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. С 19 по 21 августа в Лос-Анджелесе прошел фестиваль корейской культуры KCON-2022. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

salewskia Лос-Анджелес

Согласно опубликованным данным, мероприятие состоялось впервые за три года.

За три дня фестиваль посетили около 90 тыс. человек. Среди них были не только жители США, но и гости из Канады, Мексики, Бразилии и ЕС.

Известно, что на мероприятии выступили 15 южнокорейских групп, включая Itzy, Ateez, Enhypen, Kep1er и Cravity.

В рамках KCON, которому в этом году исполнилось 10 лет, гости мероприятия могли не только принять участие в конкурсе танцев, но и познакомились с корейской кухней, южнокорейскими товарами, и контентом, включая фильмы и сериалы.

Напомним, что первый фестиваль корейской культуры состоялся в городе Ирвайн штат Калифорния в 2012 году. Тогда мероприятие посетили только 10 тыс. человек. Однако сегодня KCON — одно из крупнейших мероприятий в Лос-Анджелесе.