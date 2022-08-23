Ереван, 23 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Защитник прав человека Армении Кристинне Григорян считает, что запреты для силовиков в республике вступать в религиозные и профсоюзные организации нарушает их конституционные права. Это заявление 23 августа распространила пресс-служба омбудсмена.

ИА REGNUM Армения

«Кристинне Григорян обратилась сегодня в конституционный суд, оспаривая конституционность запрета на членство в профсоюзах и религиозных организациях, действующий для определённых видов государственной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законами в Армении запрещено состоять в профсоюзе или секте сотрудникам полиции и органов национальной безопасности, военнослужащих, прокуроров и судей.

Григорян считает, что такой запреты ограничивают возможности по защите прав, а также свободу вероисповедания. К этим выводам она пришла, рассматривания нормы международные правовые документы.