Мадрид, 23 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Совет министров утвердит законопроект, согласно которому будет создан Государственный центр общественного здравоохранения — орган для координации будущих чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, который будет иметь статус государственного агентства. Об этом заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес, сообщает агентство EFE.

(сс) José Ramón Márquez // JCCM Исабель Родригес

«Мы находимся в начале процесса утверждения этого закона», — сказала Родригес.

По её словам, пока неизвестно, кто будет управлять новым учреждением и где оно будет расположено.

Родригес отметила, что законопроект будет утвержден в срочном порядке, чтобы как можно скорее были готовы нормативные акты.