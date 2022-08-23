Кишинёв, 23 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Молдавская оппозиционная партия «Шор» 23 августа вывела сторонников на акцию протеста в Кишинёве. Трансляцию ведёт пресс-служба данной политсилы.

OpenClipart-Vectors Протест

Протестующие собрались на митинг возле администрации президента Молдавии. Они требуют от главы республики Майи Санду уйти в отставку. Также активисты требуют, чтобы одного из лидеров «Шор» Марину Таубер освободили из-под стражи.

Участники акции пришли с плакатами: «Требуем справедливости», «Майя Санду = диктатура и коллапс», «Марина — политическая заключённая», «Таубер — жертва режима» и другими. Они скандируют: «Майю Санду в отставку».

Кроме того, на акции протеста отмечают резкий рост цен в республике и обвиняют в этом действующие власти.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. В июле силовики арестовали Таубер по делу о незаконном финансировании партии. До этого в мае под домашний арест отправили экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона.