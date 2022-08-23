Новосибирск, , 11:44 — REGNUM Киевский режим анонсировал появление «очень мощного документа» по гарантиям безопасности территории б. УССР. Но заявленные подходы могут так и не получить шанса на реализацию. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

«Создавать подобные стратегии в условиях проведения спецоперации и нарастающей глобальной нестабильности — на мой взгляд, не очень перспективно. Ибо заявленные в документе подходы могут не получить итогового шанса на реализацию, и всё сведется к декларациям и самопиару», — уверен политолог.

Как ранее сообщалось, презентация наработок экспертной группы по гарантиям безопасности для территории б. УССР состоится якобы в конце августа.

Отметим, что ВСУ обстреляли из артиллерии Макеевку и Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

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