Москва, 23 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Журналист Дарья Дугина погибла за Россию и российский народ, во имя победы России. Об этом её отец, философ и политолог Александр Дугин заявил 23 августа на церемонии прощания в телецентре «Останкино».

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

По словам Дугина, он привил дочери любовь к православию и посоветовал стать философом, так как хотел воспитать её идеальным человеком. На фестивале «Традиции» Дарья сказала, что чувствует себя воином и не хочет никакой иной судьбы, хочет быть со своей страной и своим народом, «на стороне сил света».

Политолог добавил, что Дарья «принесла себя на алтарь идеи, страны, народа, веры и истины». Она хотела бы, чтобы сражались за Россию, защищали православную веру, любили русский народ.

«Она жила во имя победы, она погибла во имя нашей русской победы», — сказал Александр Дугин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29-летняя Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, за её убийством стоят спецслужбы киевского режима. Исполнительница преступления Наталья Вовк скрылась в Эстонии.

Читайте также: ТГ-каналы поражены глумлением над гибелью Дарьи Дугиной