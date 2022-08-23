Нижний Новгород, 23 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. На заседании профильного комитета Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрели изменения, которые планируется внести в закон о региональном бюджете на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

ИА REGNUM Нижегородское метро

Планируется, что доходы вырастут на 3,162 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет увеличен на 309 млн рублей. Средства направят на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, на строительство школы в поселке Ветлужский, на вознаграждение учителям за классное руководство, а также на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей.

В связи с предоставлением бюджетного кредита в размере 6,329 млрд рублей на 4,329 млрд рублей будет увеличены расходы на строительство объектов в рамках адресной инвестиционной программы. В том числе, 3,233 млрд рублей направят на строительство Автозаводской ветки нижегородского метро, 865,4 млн рублей — на проект продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена, 231,1 млн рублей — на развитие дорожной сети в районе улицы Ильинской в Нижнего Новгороде. На 2 млрд рублей вырастут расходы на укрепление склона и берегоукрепление в районе улицы Черниговской. На заседании Законодательного собрания поправки в бюджет будут рассмотрены 25 августа.

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета составят: доходы — 246,325 млрд рублей, расходы — 285,296 млрд рублей, дефицит увеличится до 38,971 млрд рублей или 13,65% от расходной части.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно изменениям в бюджет, которые были приняты депутатами регионального парламента в конце июля текущего года, доходы составляли 243,2 млрд рублей, расходы — 275,8 млрд рублей, дефицит планировался в объеме 32,6 млрд рублей или 11,8% от расходов областного бюджета.

Напомним, в декабре 2021 года областной бюджет на 2022 год был принят со следующими параметрами: доходы — 228,4 млрд рублей, расходы — 236,9 млрд рублей, дефицит - 8,5 млрд рублей или 3,5% от расходной части.