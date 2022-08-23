Боржоми, Грузия, 23 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Пожар в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия Грузии не удаётся потушить в течение четырёх дней. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба МВД республики.

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

Накануне сообщили, что в тушении участвует 1 тыс. человек, но с пожаром пока не получается справиться.

«К этому времени, в различных работах задействовано около 1200 человек. В тушении пожара принимают участие 300 пожарных и 300 сотрудников Департамента специального назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме спасателей на борьбу с огнём привлекли других сотрудников МВД, военнослужащих минобороны, а также сотрудников минсельхоза, минрегионразвития и министерства окружающей среды.

По данным пресс-службы, специалисты продолжают выявлять очаги возгорания. Район пожара разделили три участка. Создан штаб управления тушением, который возглавили замглавы МВД Иосеб Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.