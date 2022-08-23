Астана, 23 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский был вызван в МИД республики, где ему выражен протест в связи с его высказываниями о русских, сообщили 23 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Mfa.kz Здание МИД Казахстана

«В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом [киевского режима] в Казахстане Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что МИД Казахстана высказал ему позицию «о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства».

«Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — заключили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский заявил о том, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских».