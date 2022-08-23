Москва, 23 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (91%) поддерживают развитие судостроения в стране и размещение отечественными компаниями заказов на строительство судов исключительно на российских верфях. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

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В том, что отечественное судостроение может составить конкуренцию зарубежному уверены 81%. Создание условий для развития российского судостроения считают актуальным 81% опрошенных.

Выросло число граждан, считающих, что локализация в судостроении внесёт весомый вклад в развитие российской экономики — с 87% в 2018 году до 93% в 2022 году. Будет способствовать развитию металлургии, высоких технологий и др. (91%), выходу России в число лидеров в мировом судостроении (83%) и обеспечению независимости российской судостроительной отрасли от иностранных технологий (77%).

Опрос по телефону проведён 7–8 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что трудности в выполнении программ в судостроении связаны прежде всего с отказом иностранных партнёров выполнять свои обязательства.

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