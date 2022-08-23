Москва, , 10:38 — REGNUM Киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, сообщил 23 августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят», — написал он в телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что «никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию», а в НАТО бывшую УССР «теперь никто не примет».

«В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но [киевский режим], простимулированный западными деньгами и ракетами, от него отказался. Так что с гарантиями очень кисло», — добавил он.

Медведев также отметил, что киевский режим понимает, что именно для него никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому со товарищи даже США не предложат.

«Нет смысла. Сейчас на [бывш. УССР] зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную [киевскую] тему в сортир истории вместе с её фигурантами», — заключил Медведев.