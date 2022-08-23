Новосибирск, 23 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Новосибирск 23 августа поручил провести проверку причин удорожания и срыва сроков строительства ледового дворца спорта (ЛДС).

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

Чернышенко заявил, что строительство объекта завершено только на 70%, а отставание по срокам составляет 78 дней. «Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы», — сказал он во время осмотра стройплощадки.

«Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство», — добавил вице-премьер.

Он отметил, что регион просит на завершение строительства ещё «миллиарды рублей». По его словам, правительство идёт навстречу, когда дело в санкциях и удорожании материалов, но «дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии — не принимается».

Напомним, ледовую арену в Новосибирске начали строить в 2019 году в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира — 2023. Стоимость первоначально оценивалась в 10 млрд рублей, к началу 2022 года она выросла до 13 млрд.