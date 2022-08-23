Кишинёв, 23 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Неизвестный 23 августа заявил в полицию Молдавии о «минировании» ряда объектов. Об этом сообщает пресс-служба генерального инспектората полиции.

Jekader Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева

«Сегодня утром в полицию сообщили о наличии взрывоопасных предметов в нескольких местах. Специализированные службы проводят необходимые проверки», — сообщили в пресс-службе.

По данным новостного портала, сообщение о «минировании» пришло по электронной почте. Приславший его заявил, что он «из ПМР». Неизвестный заявил, что «заминированы» аэропорт в Кишинёве, все торговые центры столицы, все военкоматы в стране и парламент. Он также потребовал »признания ПМР» и отказа Молдавии от интеграции в ЕС и НАТО.

Напомним, на Молдавию в июле обрушилась волна сообщений о «минировании» различных объектов. Все они оказались ложными. В каждом случае деятельность этих объектов приостанавливается, проводится эвакуация и проверка поступившей информации.