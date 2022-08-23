Киев, 23 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы провести переговоры о военной поддержке киевского режима, заявил 23 августа глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«Дуда прибыл в Киев по приглашению Зеленского. Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке [бывш. УССР] в смысле поставок оборудования, а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле», — заявил Шрот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда преклонил колено перед памятником нацистам.

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