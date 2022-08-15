* УПА — запрещённая в России организация

Новосибирск, , 16:48 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда преклонил колено перед памятником солдатам так называемой Украинской народной республики. Это говорит о серьёзных планах по продвижению польских интересов в соседней стране. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возложение президентом Польши венка на могилу бойцов УНР, воевавших в период Гражданской войны на Украине против Красной Армии вместе с войсками Пилсудского, говорит о серьёзных планах Дуды по продвижению польских интересов в соседней стране, вплоть до введения протектората. В любом случае, планы Польши идут далеко и не ограничиваются тремя областями Галичины», — считает Бирюков.

Как сообщалось ранее, Анджей Дуда стал на колено и возложил венок к памятнику так называемых воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Варшавском кладбище.