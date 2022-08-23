Мадрид, , 10:17 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес отправляется в Боготу 23 августа. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

Визит станет первым этапом заграничной поездки Санчеса, включающей в себя Колумбию, Эквадор и Гондурас. Целью визита является укрепление роли Испании как «острия» в отношениях Евросоюза с Латинской Америкой.

Вместе с испанским премьером в Латинскую Америку летят министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото и целый ряд бизнесменов, имеющих интересы в регионе.

В рамках визита Санчес намерен встретиться с президентом Колумбии Густаво Петро, президентом Эквадора Гильермо Лассо и президентом Гондураса Сиомарой Кастро.