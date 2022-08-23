Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга стали чаще публиковать объявления о продаже квартир в панельных домах 1957–1970 годов постройки, то есть в хрущёвках, которые могут быть включены в программу реновации. Об этом следует из аналитики сервиса ЦИАН.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Как отмечает РБК-Петербург, число объявлений возросло на фоне ещё не начавшейся программы комплексного развития территории (КРТ). По сравнению с 2021 годом число объявлений возросло в 1,5 раза. Однако спрос на такое жильё не очень высок.

На рынке недвижимости выставлено порядка 2900 объявлений о продаже. В среднем один квадратный метр в этих квартирах стоит 168,7 тыс. руб. В 2021 году их насчитывалось 1700, стоимость одного квадратного метра также была меньше, 145 тыс. руб.

Рост числа предложения хрущёвок на вторичном рынке жилья зафиксировали и в агентствах недвижимости. Так, в «Этажах» отмечают, что число объявлений возросло на 1,5%.

При этом денег с продажи хрущёвок не хватит на покупку жилья на вторичном рынке. По данным аналитиков, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 6,7 млн рублей. За двухкомнатную придётся отдать 11 млн рублей, а за трехкомнатную — 15,8 млн рублей.

Напомним, что жители Петербурга недовольны теми условиями, которые содержатся в законе о проведении реновации в Петербурге. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам граждан о ходе реновации.