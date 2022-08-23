Вена, , 10:05 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не видит целесообразности в переговорах с президентом России Владимиром Путиным для остановки спецоперации по денацификации бывшей УССР. Об этом она заявила в ходе выступления на форуме Alpbach 2022 в Вене.

Майя Санду European People's Party

Вопрос о том, нужно ли мировым лидерам вести переговоры с Путиным, спросили у молдавского лидера журналисты.

«Я не знаю, кто смог бы добиться чего-то путем разговоров, потому что мы пока не увидели результатов переговоров в том, что касается предупреждения или остановки конфликта», — сказала Санду.

Она отметила, что у Кремля свои планы. По мнению Санду, там «живут в другом мире».

Напомним, Санду, став президентом Молдавии в декабре 2020 года, ни разу не общалась с Путиным. Предыдущий молдавский президент Игорь Додон неоднократно призывал её договариваться о цене на газ, чтобы она оставалась на прежнем уровне. В августе цена на российское голубое топливо с момента прихода к власти Санду выросла для Молдавии примерно в десять раз.

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