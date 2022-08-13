Мелитополь, Украина, , 06:58 — REGNUM Водительские удостоверения российского образца начали выдавать в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом 13 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Уличный рынок в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Российское водительское удостоверение гражданин может получить при наличии паспорта гражданина России и водительского удостоверения. В случае отсутствия водительского удостоверения нужно предъявить документ, который будет подтверждать окончание автошколы и получение прав.

Кроме того, в Мелитополе началась аккредитация автошкол, чтобы прошедшие обучение вождению жители освобождённого от украинских боевиков региона смогли сразу получить документ российского образца.

Также в городе начали выдавать автомобильные номерные знаки российского образца для получивших гражданство России и подтвердивших право собственности на автомобиль. Центральный отдел МРЭО ГИБДД по региону открылся только в Мелитополе, но со временем такие отделы будут открыты в других городах Запорожья.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь