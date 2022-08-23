Манила, 23 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приостановил работу правительственных учреждений на период с 23 по 24 августа из-за надвигающегося на страну тропического шторма «Флорита». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Кроме того, он отменил занятия в государственных школах в столице страны Маниле, а также в провинциях Булакан, Кавите, Лагуна, Ризал, Замбалес и Батаан. Помимо этого, прогноз погоды вынудил авиакомпании отменить несколько рейсов.

Частным школам и офисам разрешено самостоятельно определять свой режим работы во время удара стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа метеорологическая обсерватория китайского специального административного района Гонконг объявила о появлении в Тихом океане тропического шторма «Маон», который угрожает Филиппинам и югу Китая.