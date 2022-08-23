Вашингтон, 23 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Американским гражданам следует покинуть территорию б. УССР в ближайшие дни. Такой призыв опубликовало посольство США в Киеве 23 августа на своём официальном сайте.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Госдепартамент США предупредил американцев, что ситуация на территории бывш. УССР остаётся «крайне нестабильной» и может «без предупреждения» ухудшиться. Гражданам рекомендовано покидать страну на частном наземном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан США ещё 15 июля призывали покинуть территорию бывш. УССР. Тогда в посольстве предупредили о «напряжённой и непредсказуемой из-за активных боевых действий» обстановке в стране.

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