Москва, , 08:36 — REGNUM Трибунал над нацистами, уничтожавшими мирное население Донбасса, скоро состоится и важно, чтобы заседание было публичным, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, трибунал ждут все, кроме Владимира Зеленского, который считает это неприемлемым.

«Более того, называет «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией. Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся.

«Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества», — заключил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен организовать встречу российского президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

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