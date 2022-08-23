Москва, 23 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Трибунал над нацистами, уничтожавшими мирное население Донбасса, скоро состоится, и важно, чтобы заседание было публичным, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

По его словам, трибунала ждут все, кроме Владимира Зеленского, который считает это неприемлемым.

«Более того, называет «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией. Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся.

«Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества», — заключил Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен организовать встречу российского президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским.