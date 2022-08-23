Осло, , 07:58 — REGNUM Средняя оптовая цена электроэнергии на 23 августа в ряде ЕС превысила уровень в €600 за один мегаватт-час, свидетельствуют торги на общеевропейской энергетической бирже Nord Pool.

Лампа Дарья Антонова, ИА REGNUM

По информации учреждения, стоимость одного мегаватт-час в Австрии достигла 615,75 евро, а во Франции, Нидерландах и Бельгии — €611,85, €603,55, €603,38 соответственно. При этом во Франции средняя цена электроэнергии 21 августа составляла €398,20, а 22 августа в Нидерландах — €558,23 и в Австрии — €564,66.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Великобритании на фоне подорожания энергетического кризиса в Европе резко увеличатся платежи за газ и электричество. 22 августа, согласно данным торгов лондонской биржи ICE, стоимость газа превысила $3000 за 1 тысячу кубометров, чего не было с 8 марта 2022 года.

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