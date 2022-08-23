Чэнду, Китай, 23 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Провинция Сычуань на юго-западе Китая открыла свою первую угольную резервную базу национального уровня, которая может поставлять 6 млн тонн угля в год. По словам инсайдеров отрасли, это принесет некоторое облегчение провинции, испытывающей нехватку угля, хотя общий эффект будет ограниченным, сообщает 23 августа газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь. Китай

Угольная резервная база Гаосин, расположенная в Гуанъане, получила первый грузовик с углем 19 августа на фоне сильной жары в провинции, которая вызвала продолжающийся дефицит энергии, вынудив Сычуань более чем на неделю ограничить промышленное потребление электроэнергии. Проект может хранить 600 000 тонн угля в статическом режиме, а его мощность обслуживания может достигать 6 млн тонн в год.

Проект, занимающий 14,9 га земли, предназначен для приема угля в сезон затишья и поставки угля на восемь крупных угольных электростанций, расположенных в радиусе 300 км, в том числе в Чэнду и Чунцине.

Провинция богата гидроэнергией и природным газом, но испытывает нехватку угля и нефти, а дефицит поставок угля составляет более 30 млн тонн, сообщает новостной портал thepaper.cn. Вместе с соседним городом центрального подчинения Чунцином, этот разрыв превышает 80 млн тонн, при том, что сезонный дефицит является острым и существует настоятельная необходимость решения этой ситуации.

Аналитик китайской консалтинговой компании Fenwei Фэн Дунбинь сказал, что, когда резервная база станет полностью функциональной, это окажет поддержку поставкам угля в провинцию, но общее воздействие будет ограниченным, поскольку энергетика Сычуани основана преимущественно на гидроэнергетике, на долю которой приходится 78% от общей установленной мощности. Только 19% генерирующих мощностей приходится на уголь.

Операторам также необходимо будет учитывать фактор затрат на транспортировку угля в Сычуань, поскольку в юго-западной части страны в целом не хватает угля, сказал Фэн.

Информационное агентство Синьхуа со ссылкой на директора компании Sichuan Coal Industry Group сообщило, что после завершения проект будет действовать как «резервуар» с целью еще больше увеличить аварийные поставки угля на электростанции в Сычуани и Чунцине. Поскольку жара продолжается, энергетические компании наращивают усилия в области производства электроэнергии.

Государственный энергетический конгломерат CHN Energy сообщил, что его дочерние компании использовали несколько каналов для транспортировки 190 000 тонн угля в Сычуань и Чунцин с 1 по 17 августа, что на 89,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Угольные электростанции в провинции Сычуань с начала года выработали 19 млрд кВтч электроэнергии, что на 6,4 млрд кВтч больше, чем за соответствующий период прошлого года. Согласно отчету Китайского совета по электроэнергетике, общенациональная транспортировка угля на угольные электростанции Китая находится на рекордном уровне.