Сан-Сальвадор, 23 августа, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Около 20 бывших сальвадорских чиновников и два бизнесмена находятся под следствием по обвинению в хищении $184 млн у государства в период правления экс-президента Сальвадора Санчеса Серена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

По информации ведомства, среди фигурантов дела числятся двое бывших помощников экс-главы республики — Мануэль Артуро Айяла и Хорхе Антонио Ревело, а также его бывший казначей Дайси Армида Диас. Кроме того, следствие ведется и против бизнесмена Александра Бенитеса — владельца двух организаций, на счета которых, по утверждениям властей, направлялись незаконно присвоенные денежные средства.

Санчес Серен возглавлял Сальвадор с 2014 по 2019 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа телеканал TN передал о том, что прокуратура Аргентины призвала суд приговорить аргентинского вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер к 12 годам тюрьмы.