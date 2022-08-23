Гонконг, Китай, , 05:49 — REGNUM Шестеро бывших сотрудников гонконгского издания Apple Daily, обвиненного властями Китая в сепаратизме, собираются признать себя виновными по обвинению в нарушении Закона о национальной безопасности (NSL) Гонконга, согласно слушаниям суда, прошедшим 22 августа, сообщает газета China Daily.

Протесты в Гонконге Иван Шилов © ИА REGNUM

Им были предъявлены обвинения в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности, а также в публикации, распространении, демонстрации или копировании подстрекательских публикаций. Основатель Apple Daily Джимми Лай не признал себя виновным. Эксперты по правовым вопросам заявили, что судьи могут принять во внимание принятые доказательства и другие обстоятельства, такие как факты, установленные при рассмотрении дела Лая, а некоторые эксперты считают, что у Лая и других несгибаемых сепаратистов осталось мало времени.

Шестеро обвиняемых, которые признают себя виновными, включают бывшего главного редактора Райана Лоу Вай-квонга, издателя Чунг Ким-хуна, исполнительного главного редактора Лам Ман-чанга, помощника издателя Чан Пуи-мана и редакторов Фунг Вай-конга и Ен Чинг-ки.

«Признание вины последовало после того, как десятки бывших местных политиков и экстремистских активистов-сепаратистов из других секторов, вовлеченных в печально известную политическую стратегию «35-плюс», в том числе бывший профессор права Бенни Тай Ю-тин и сепаратист Джошуа Вонг Чи-фунг , признали себя виновными в «заговоре с целью свержения государственной власти», направив решительный сигнал сдерживания тем, кто намеревается поставить под угрозу национальную безопасность», — утверждает газета.

Указанным обвиняемым было представлено краткое изложение обвинения, в котором содержалось достаточно доказательств, свидетельствующих о том, насколько они виновны, поэтому после консультаций с юристами и тщательных размышлений, они, должно быть, посчитали, что у них нет вариантов защиты, поэтому они решили признать себя виновными, заявил адвокат и председатель Гонконгского юридического фонда обменов Лоуренс Ма в интервью Global Times.

По словам Ма, их признание вины значительно сократит количество назначенных дат судебного разбирательства, поскольку обвинению не нужно будет представлять доказательства против этих обвиняемых на суде.

Трое назначенных судей, которые рассматривали это дело, призвали к открытому слушанию и сняли установленные законом ограничения на освещение в средствах массовой информации, а прокуроры утверждали, что обвиняемые добивались иностранных санкций или враждебных действий со стороны иностранных правительств против Гонконга или материковой части Китая с 1 июля 2020 года — на следующий день после вступления в силу NSL в Гонконге и вплоть до закрытия таблоида 24 июня 2021 года, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

В прошлом Apple Daily пользовалась низким доверием во всем мире и была печально известна своими крамольными публикациями, вызывая недовольство и ненависть к центральному правительству и правительству Специального административного района Гонконг, а основные фигуранты были ответственны за то, что они делали это на протяжении многих лет, отметил эксперт по международным делам и член Китайской ассоциации исследований Гонконга и Макао Чу Кар-кин в интеврью Global Times, отмети, что их деятельности не имеет ничего общего со свободой прессы или свободой слова.

По сообщениям СМИ, шестерым обвиняемым будет вынесен приговор по отдельному делу, а дата рассмотрения дела пока не назначена. Шесть бывших сотрудников, признающих себя виновными, сигнализируют о том, что NSL действительно наводит порядок в городе и проясняет ситуацию и факты, показывая миру, что NSL служит дополнением к верховенству закона в Гонконге, считает член избирательного комитета и генеральный секретарь Гонконгского фонда юридических обменов Луис Чен в интервью Global Times.

В общей сложности 12 обвиняемых связаны с двумя делами Лая, и за исключением самого Лая и трех его подельников, остальные восемь обвиняемых планировали признать себя виновными. Два антикитайских деятеля Энди Ли Ю-хин и Чан Цзы-ва, которым по делу Лая были предъявлены обвинения в «заговоре с целью совершения подрывной деятельности путем сговора с иностранными элементами», уже признали себя виновными.