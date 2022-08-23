Магадан, 23 августа, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В компании «Недра М», которая занимается геологоразведкой и имеет лицензию на поиск и оценку месторождений медных руд на магаданском участке «Лора», произошли рокировки в составе владельцев. В августе 2022 года из их числа вышло АО «Корпорация развития Магаданской области», учрежденное властями, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карьер

Единственным владельцем компании осталось АО «Колымская горнорудная компания», от имени которого ранее на инвестиционном соглашении с корпорацией развития Магаданской области подпись ставил Артём Юрьевич Чайка. Данные последнего совпадают с данными сына бывшего генпрокурора России, полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Соглашение касалось проекта диверсификации горнодобывающей отрасли области, в которой, судя по всему, планирует закрепиться Чайка.

ООО «Недра М», так же как ещё девять компаний, управляются ООО «Управляющая компания «Дальний Восток», которое с 2020 года полностью принадлежит Артёму Чайке.

Напомним, под крылом УК «Дальний Восток» объединили компании, работающие в сфере недропользования.

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