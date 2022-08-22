Лондон, 23 августа, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Государственный министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон, также являющийся первым заместителем главы МВД королевства, обратился к министерству финансов страны с просьбой увеличить в два раза размер пособия тем британским семьям, которые приютили в своих домах беженцев с территорий бывшей УССР. Об этом он заявил в интервью газете The Daily Telegraph.

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В настоящее время британцы, принявшие переселенцев из бывшей УССР, могут получать по £350 в месяц, но не более полугода. По мнению Харрингтона, семьи, участвующие в программе, испытывают трудности и им нужна поддержка в виде увеличения выплат до £700.

Министр считает, что такой шаг поможет «очень сильно».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа газета The Independent распространила информацию о том, что жители Великобритании, приютившие у себя беженцев с территорий бывшей УССР, потребовали от властей Соединенного Королевства увеличить выплаты на их содержание.

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