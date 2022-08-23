Сана, , 00:40 — REGNUM Не менее шести человек погибли в результате удара молнии по группе людей, собравшихся на похоронах на севере Йемена, сообщает агентство Синьхуа.

Молнии

По ее данным, инцидент произошел вечером 21 августа в провинции Амран. Уточняется, что группа людей собралась на похоронную церемонию под открытым воздухом, во время которой в толпу ударила молния. Погибли шестеро человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.

Таким образом, общее число жертв ливней, наводнений и гроз в Йемене с июля выросло до 97 человек. По данным международного гуманитарного агентства CARE, 190 пунктов временного размещения для 12 тыс. человек смыло дождями и паводками. При этом из-за гражданской войны в стране система здравоохранения не может адекватно функционировать: множество людей оказались без доступа к санитарным средствам и чистой питьевой воде. В связи с этим возрастает риск заболевания холерой или диареей в сезоны дождей.