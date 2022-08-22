Москва, 23 августа, 2022, 00:12 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Центрального и Приволжского федеральных округов лесные пожары бушуют в 18 регионах. Всего действует 101 очаг, наиболее сложная ситуация в Рязанской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

пресс-служба МЧС России Подвоз воды на тушение лесного пожара

В районе тушения пожаров организована работа оперативной группы ведомства, в ликвидации возгорания принимают участие семь аэромобильных группировок главных управлений МЧС России по субъектам ЦФО, Ногинского, Тульского и Невского спасательных центров. Всего на очаги пожаров сброшено 13 тыс. тонн воды. Общая группировка сил и средств составляет более 780 человек и 220 единиц техники.

На всей территории Нижегородской области действует особый «Режим ЧС в лесах», в Марий Эл режим ЧС введен на территории одного района. Из-за угрозы перехода огня проведена эвакуация 175 граждан. В ликвидации пожаров принимали участие 17 воздушных судов МЧС России и парашютисты-десантники «Авиалесоохраны».

«На текущую неделю в Центральном и Приволжском федеральных округах сохраняются высокие температурные режимы, что негативно скажется на тушении лесных пожаров», — предупредили в МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России, по данным на 22 августа, действовало 92 пожара на землях лесного фонда. За сутки в регионах удалось потушить 80 природных возгораний на общей площади 1,4 тыс. гектаров. Действующие пожары охватывают территорию площадью более 105 тыс. гектаров. Максимальная площадь лесных пожаров зафиксирована в Якутии, здесь действует семь пожаров на общей площади более 82 тыс. гектаров.

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