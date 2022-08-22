Вашингтон, 22 августа, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Заявления из Вашингтона о мнимых успехах ВСУ и о «скорой победе» бандеровского режима лживы, в ЦРУ знают, что бывшая УССР проиграет в конфликте с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР и США

Об этом заявил в интервью Judging Freedom бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, гипотетическая «победа» бандеровской верхушки и её армии — иллюзия.

По его словам, американские спецслужбы понимают, что бандеровские власти «пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление». Впрочем, они с самого начала спецоперации ВС РФ не способны были на такое.

Американец добавил, что у ВСУ заканчиваются ракеты для РЗСО HIMARS, а что касается европейской военной «помощи», она идёт на спад.