Палермо, Италия, , 22:55 — REGNUM Рыбаки Италии обеспечивают страну продукцией лишь чуть более чем на треть, передает 22 августа Agenzia Italia со ссылкой на исследования экспертов.

Рыбак

Число рыбаков, профильных предприятий, используемых ими единиц водного транспорта неуклонно сокращается уже более 30 лет. И объем пойманной рыбы, и число рыболовных лодок и кораблей за этот период сократились вдвое.

В последние годы процесс ускоряется: за шесть лет с 2016 года объем производства сократился со 185 до 140 тысяч тонн.