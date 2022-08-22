Москва, 22 августа, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Дать юридическую оценку словам об убийстве русских, произнесённым, предположительно, Петром Врублевским (посол б. УССР в Казахстане), поручил председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили 22 августа в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

В связи с публикацией в интернете видео, где мужчина заявляет, что нужно убить как можно больше русских, глава Следственного комитета России дал поручение следователям центрального аппарата «дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских».

По итогам этих мероприятий следствие примет комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео. Следователи проверят и причастность этих людей к уже совершённым преступлениям в отношении российских военнослужащих.

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