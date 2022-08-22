Белград, 23 августа, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Производители молока в Сербии ожидают, что этой осенью страна ощутит острый дефицит этого продукта из-за удорожания корма для коров и низких цен выкупа. Об этом агентству «Бета» рассказал 22 августа фермер из населенного пункта Ковин неподалеку от Белграда Деян Трайкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производство молока

По словам Трайковича, небольшие фермы уже закрываются, остались только средние и крупные хозяйства, которые сложно закрыть из-за больших инвестиций в оборудование.

Фермер уточнил, что в Сербии цена выкупа молока у фермеров держится на предельно низком уровне уже два или три года. Поэтому в настоящее время в стране около 180 000 дойных коров, в то время как семь лет назад их количество доходило до 500 000.

«В дефиците молока нужно винить государство и компанию «Имлек», которая ранее купила десять самых крупных молочных заводов в Сербии, а потом проявила себя в качестве монополиста — компания не позволяла, чтобы цена выкупа молока росла, она закупала сырье в других государствах, а теперь импортировать неоткуда», — рассказал Трайкович.