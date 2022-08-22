Нью-Йорк, США, , 21:46 — REGNUM Расследовать все обстоятельства убийства Дарьи Дугиной, «установить все факты» призвал 22 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.

Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняют в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк.

Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии. Возможно, покушение планировалось на отца Дарьи Дугиной — известного российского политического деятеля Александра Дугина.

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