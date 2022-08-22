Рим, 22 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В новом учебном году в Италии перестанет действовать запрет на посещение рабочих мест не привитыми от коронавируса сотрудниками школ и вузов, соответствующий приказ выпустило 22 августа министерство образования.

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Также отменяется норма об обязательном переходе на «дистанционку» в случае выявления зараженных в классе (группе), а маски должны будут носить только те учащиеся, которым это требуется по рекомендациям врачей.

За все время эпидемии коронавируса в Италии скончались чуть менее 175 тысяч носителей вируса, всего вирус выявлялся более 21,5 миллионов раз. Привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).