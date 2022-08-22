Нижний Новгород, 22 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на Стрелке в рамках патриотической акции, приуроченной к Дню Государственного флага, развернули 100-метровый российский триколор. В мероприятии приняли участие около 300 человек — представители регионального правительства, областного парламента, городской администрации, руководители крупнейших некоммерческих волонтерских, молодежных организаций области, этноконфессиональных организаций, мотоклубы «Ночные волки» и «Химки», активные жители города и области.

telegram-канал нижегородского губернатора Глеба Никитина Флаг России в Нижнем Новгороде

Впервые в этом году в акции приняли участие суда на подводных крыльях «Валдай» — на каждом из них также был закреплен российский флаг.

Вместе с обладателем гран-при всероссийских и международных конкурсов Нижегородским губернским оркестром под управлением Евгения Петрова все присутствующие исполнили гимн Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Государственного флага, 22 августа, всех граждан России поздравил президент Владимир Путин.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России», — заявил глава государства.