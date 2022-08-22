София, , 23:00 — REGNUM В районе населенного пункта Скравена в Софийской области на западе Болгарии в крупное ДТП попал туристический автобус, в котором находились несовершеннолетние. Об этом 22 августа сообщает софийская информационная служба News. bg.

Автобус (сс) Santiago Gomez

По предварительным данным, инцидент произошел в 18:01 по местному времени, когда автобус, выехавший на полосу встречного движения, столкнулся с бензовозом. Оба транспортных средства перевернулись.

Автобус перевозил школьников из летнего лагеря в Софию. Сообщается о двух тяжелораненых детях. На место аварии срочно прибыли шесть карет скорой помощи. Ведется следствие.

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