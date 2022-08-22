Мехико, 22 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уклонился от призывов провести расследование в отношении его предшественника в связи с исчезновением 43 студентов в 2014 году, сообщает 22 августа Reuters.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

20 августа в Мексике в связи с делом о пропаже студентов педагогического колледжа Айотсинапы был арестован экс-генеральный прокурор Хесус Мурильо Карам.

На фоне ареста Мурильо действующего президента Мекиски спросили, не считает ли он, что его предшественник Пенья Ньето также должен быть привлечен к ответственности. Однако Лопес сослался на то, что в пропаже был замешан именно Мурильо и его команда, и заявил, что не видит причин запрашивать ордер на арест Ньето.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исчезновение 43 студентов педагогического колледжа имени Рауля Исидро Бургоса в городе Игуала в мексиканском штате Герреро в 2014 году было названо министерством внутренних дел Мексики государственным преступлением. В опубликованном 19 августа предварительном отчёте МВД говорилось о причастности к исчезновению студентов преступной группы Guerreros Unidos («Объединённые воины»), а также сотрудников различных мексиканских государственных учреждений.